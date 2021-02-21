（台灣大總經理林之晨變身《英雄聯盟：激鬥峽谷》中的冒險家伊澤瑞爾，和現場的球迷開心合影。圖／台灣大哥大提供)

台北富邦勇士春節假期後，首戰回歸台北和平籃球館主場，再次對上勁敵新竹攻城獅，特別召喚各路「英雄」現身助陣！

由台灣大哥大與臺北富邦勇士合辦的《英雄聯盟：激鬥峽谷》主題日賽事，現場除了Fubon Angels扮演好運姐、阿璃以及菲歐拉等遊戲角色外，台灣大哥大總經理林之晨更是獻出Cosplay首秀，化身《英雄聯盟：激鬥峽谷》中的探險家「伊澤瑞爾」擔任開球嘉賓，創下由遊戲角色為富邦勇士主題日開球的先例。

林之晨表示，台灣大與全球知名遊戲開發商Riot Games策略合作，於2020年12月推出電競級手遊大作《英雄聯盟：激鬥峽谷》，寫下多項紀錄，討論聲量居高不下，持續名列國內最熱門的手遊排行榜。

林之晨強調，《英雄聯盟：激鬥峽谷》以5人組隊，無論是進攻或是防守，都需要發揮團隊各成員不同位置的特長，過程中充分利用團隊協作及策略布局，和籃球有異曲同工之妙，透過這次主題日將籃球與《英雄聯盟：激鬥峽谷》完美結合，除了帶給球迷全新的感受，更期望進一步帶動電競運動熱潮，召喚更多玩家與台灣大一起Open Possible能所不能。

由台灣大哥大與富邦勇士共同策劃的《英雄聯盟：激鬥峽谷》主題日，串聯線上遊戲與線下賽事，體驗攤位、賽事開球、Logo Shot中場投籃挑戰等活動皆從遊戲元素出發，讓球迷感受四方英雄的魅力。首次Cosplay的林之晨更是興奮的說：「穿上角色服裝猶如英雄上身，真的有一種穿越到遊戲裡的感覺。」

即便球賽下午5點才正式開始，但中午過後已有大批玩家與球迷抵達球場。台灣大特別以《英雄聯盟：激鬥峽谷》中的知名角色打造「艾希接班人」－九宮格投籃以及「跑吧！提摩」計步大挑戰等兩大任務，吸引大批球迷參與。

林之晨也特別前往體驗，與現場球迷打成一片，成功獲頒艾希接班人的封號，成為下一個冰霜射手，獲取《英雄聯盟：激鬥峽谷》全球限定貼紙包！

比賽由精華版的《英雄聯盟：激鬥峽谷》全球最新宣傳影片揭開序幕，富邦勇士的球員們更化身遊戲中的英雄，出現在影片中。除了精彩、膠著的球賽外，經典的Logo Shot中場投籃挑戰也是眾多球迷滿心期待的環節。當球迷準備挑戰時，《英雄聯盟：激鬥峽谷》中的好運姐、阿璃以及菲歐拉，還有富邦勇士吉祥物－「籃球守護者」Bill出乎意料地現身球場防禦，彷彿在遊戲裡一般，讓挑戰者十分驚喜。

《英雄聯盟：激鬥峽谷》主題日熱鬧非凡，遊戲元素貫穿全場，不僅所有入場的觀眾都可以隨機獲得一共6款的特製泡泡手機支架，將蓋倫、艾希、伊澤瑞爾、吉茵柯斯與提摩等峽谷中的英雄或「籃球守護者」Bill帶回家。入口處還特別擺放了蓋倫的巨劍及艾希的弓，讓球迷可以拿著拍照體驗，精彩豐富的內容，讓所有球迷與玩家high翻天。

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