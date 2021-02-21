嘉義市去年首度推出「社會創新及社會企業培力服務方案」，即使計畫結束，在計畫主持人黃采燕（中）無給職輔導下，學員開發年節商品銷售大獲好評。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市去年首度推出「社會創新及社會企業培力服務方案」，即使計畫結束，在計畫主持人黃采燕輔導下，學員開發年節商品銷售大獲好評。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

女力不可忽視，嘉義市政府去年首度推動「社會創新及社會企業培力服務方案」，透過課程和講座輔導女性朋友創業，沒想到計畫結束，已形成的組織不但沒解散，反而更緊密，甚至在計畫主持人黃采燕輔導下，學員開發年節商品大獲好評，今年市府再以「嘉有社企，城市新活力」為號召，不但將原有36小時的社企課程擴大到60個小時，同時也將舉辦婦女節國際論壇及百萬獎金的大型競賽活動。

「1＋1＞2！」黃采燕表示，去年社企課程招收30位學員，其中幾位學員參與活動後，便陸續出來創業，今年輔導幾位創業學員將各自的商品進行組合，以一加一大於二的方式試水溫，在過年期間推出號稱「酒肉朋友」及「牛轉錢坤一錠銀」等產品，短短幾天，售價2888元的「牛轉錢坤一錠銀」檜木加上銀飾的雙組合，便賣破30組。

銷售開紅盤，讓分別經營「上銀錠銀飾精品行」及「森林走走吧企業社」的蔡金玲及李淑玲信心大增。另推出「酒肉朋友」雙組合產品的學員，分別是經營「哈兔比企業社」的林書涵及「月半企業社」的王舒屏，兩人在黃采燕鼓勵、指導下，將自家的紅酒和鹹豬肉做結合，讓民眾在年節時期大口吃好料的同時，也能小酌紅酒。

其中王舒屏原本是一位導遊，因身為單親母親的姊姊罹患癌症，為幫助化療後的她尋找人生方向及建構托育平台，王舒屏毅然決然辭職，並參與社企課程，「月半企業社」因此樣應運而生。

王舒屏以傳承媽媽17年好味道投入創業，透過主打商品鹹豬肉打造出迷人的滋味，擄獲不少老饕的心。表示創業過程不容易，但是很快樂，尤其透過社企課程學到創新的行銷方式重新包裝舊有的商品，期間認識非常多的朋友及老師，感到受益良多。黃采燕認為，單一商品單打獨鬥較辛苦，唯有讓彼此加乘，才能讓產品更加分。

社會處指出，根據2019嘉義市婦女生活狀況暨福利需求調查結果，嘉市的婦女最期待推展改善的市政項目，以經濟就業比例最高，因此2020年才會即規畫以婦女需求與創業特性為出發點，推出「社會創新及社會企業培力服務方案」。

社會處說，今年度的服務方案以「嘉有社企，城市新活力」作為號召，延續去年的經驗，將持續規畫30人為一組的社企課程；同時未來將舉辦總獎金100萬的大型競賽，同時在38婦女節前夕舉辦婦女節國際論壇-「女力經濟『她』世代」，邀請國內外社會企業成功案例者一同分享經驗。

(中時 )