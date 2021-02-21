美國路易斯安那州最大城紐奧良(New Orleans,也稱新奧良)發生槍支專賣店的槍擊事件，1名射手進入槍店和後方的射擊場，打死了2個人，同時店內的顧客和工作人員在反應過來後，立即向這名兇手還擊，當場將其擊殺，此事件共計有3名死者。

美聯社報導，據當地警長辦公室的消息稱，槍擊事件發生在下午2:50左右，地點在梅泰里區(Metairie)的「傑佛遜槍枝專賣店」(Jefferson Gun Outlet)。

在封鎖線外，有個男人大喊「有誰看到我兒子？」(圖/美聯社)

警長約瑟夫·洛平托（Joseph Lopinto）說，兇手最初在店內開槍，擊中了兩個人，然後很快的，其他幾個人（可能是店員，也可能是顧客，待查）向兇手開火，等於是反擊。警長說，還有2名傷者中彈，所幸沒有生命危險，目前住院治療中。

不過這起事件還有許多需要理清的，包括兇手的身分，開槍的動機，這些仍不清楚。

目擊中泰隆·拉塞福（Tyrone Russell）和瓦內塔·約瑟夫（Wanetta Joseph）在受訪時表示，當時他們正在上課，學習攜槍隱蔽(conceal-and-carry)，以及如何快速射擊。結果突然聽到槍聲，聽起來比射擊場內聽到的響亮，還聽到玻璃破掉的聲音，然後是慌亂女客人的尖叫聲。

拉塞福說：「我們聽到了槍聲和尖叫聲，然後當警察來時，他們護送我們出去。我在出去時看到有人躺下了，身份我不知道。」

目前警方把整個地方都包圍起來，以防止圍觀者靠近現場，甚至請附近一家Taco Bell餐廳暫時歇業。

(中時新聞網)