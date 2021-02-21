YouTuber「愛莉莎莎」日前拍片實測「喝橄欖油排膽結石」，遭台大兒科醫師「蒼藍鴿」高度質疑，大批醫護人員也批評愛莉莎莎做出錯誤示範。她雖已將影片下架並正式道歉，仍止不住網友怒火。蒼藍鴿今再度回應愛莉莎莎「侮辱醫學就是不行」，同時秀出期刊文獻，指愛莉莎莎的論點根本都是錯誤的，有誤導民眾之嫌。

蒼藍鴿在影片一開始就強調，醫師的話不一定對，但他會去找出證據證明自己的論點。關於「肝膽排石法」，醫學期刊上的相關論文明確寫著，許多患者會尋求YouTube影片教學，但這些幾乎都是錯誤資訊，不僅「無效」，甚至可能「延誤就醫」，呼籲患者應排除錯誤資訊。

「為了生活我可以忍，但是侮辱醫學就是不行」，蒼藍鴿將近5分鐘的影片，有一半是針對愛莉莎莎日前的錯誤示範，畢竟以她破百萬的追蹤人數，萬一真的有人誤信「喝油排結石」，釀成對身體更大傷害，後果不堪設想。

不過蒼藍鴿也很大器地向愛莉莎莎道歉，「我對我先前的影片導致許多人攻擊妳，讓妳心情不好，向妳道歉。」

對於愛莉莎莎質疑「二創還開營利」，蒼藍鴿也回覆已捐出1萬元給「財團法人兒童肝膽疾病防治基金會」，希望這件事情可以到此落幕，「再吵下去真的就失焦了。」

(中時新聞網)