國民黨主席江啟臣20日宣布將爭取連任，且表示願意扮演2024年國民黨重返執政的「造王者」，引起各界關注。國民黨台北市議員王鴻薇認為，江啟臣是想傳他他無意參與2024總統大選，讓黨內想在2024年競逐大位的人，對主席比較放心，她並指出，前主席朱立倫若以2024為目標，則未必要參選黨主席。

【整點新聞】20210221 江啟臣要當「造王者」 王鴻薇:讓想選2024的人安心

國民黨主席選舉規畫在今年7月登場，目前正式表態要參選有中廣董事長趙少康、前台北縣長周錫瑋、孫文學校校長張亞中等人，日前才說要好好思考是否爭取連任的黨主席江啟臣，20日在臉書正式宣布投入國民黨主席選舉，力拼連任，並表示願意當「造王者」助國民黨重返執政。

《中天新聞》報導，針對江啟臣的「造王者說」，王鴻薇表示，江主席把自己定位為造王者，其實也是傳達一個訊息，就是他無意2024，在這樣的狀況下，任何在黨內想要競逐2024的人 可以對黨主席比較放心，而江啟臣也是告訴想要選2024的人不要擔心，他一定會當他們的造王者，一定會輔選他們。

至於朱立倫是否換參選國民黨主席，王鴻薇則指出，朱不是一個躁進的人，他應該會評估所有的情勢，「個人認為，若朱立倫以2024為主要目標，其實黨主席未必要選」。

不過，藍委陳玉珍表示，朱立倫在準備參選2024總統大選之前，必須保持一個能量，而2021年這次主席選舉他若沒有把握住機會，可能在議題上發聲的能量會降低，因此她認為朱立倫會出馬角逐國民黨主席大位，「他做事情就是比較小心謹慎，他應該還在找適當的時機，等他的東風」。

(中時新聞網)