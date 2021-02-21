49歲的林姓男子是南屯區一名傳產業者，前天清晨被員工發現倒臥在公司兼住家一樓的樓梯口，無呼吸心跳，林男身上還有酒味經送醫後仍不治，警方初判為顱內出血致死，全案昨天報請檢察官相驗，初判無外力介入，疑喝醉後爬樓梯時，從2樓摔到1樓傷及頭部，確切死因需進一步釐清。

警方指出，林男是位傳產業的業者，專營零件上下游販售；19日上午被員工發現倒臥在南屯區的公司兼住家的一樓樓梯口，已無呼吸心跳；林身上還有酒味，經緊急送醫後，因顱內出血宣告不治。

警方鑑識小組勘驗現場，無外力破壞打鬥痕跡，研判林當時喝酒後返家，爬樓梯時從二樓摔到一樓造成頭部的傷勢。林男因只有一人獨居在家，研判案發時間應為18日深夜至19日凌晨間，林跌倒後到19日上午員工上班才被發現，延後救治。

警方表示，全案經報請檢察官相驗，初步排除外力介入，已指示法醫抽血，釐清真正死因？

(中時 )