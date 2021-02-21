品冠21日舉辦了「愛你一起」粉絲見面會，26日元宵節迎接49歲生日的他，和歌迷搓湯圓提前慶生；提到去年因疫情影響，他待在家裡的時間多了不少，生活節奏突然慢下來，體重一度飆升近80公斤，品冠幽默笑說：「有史以來巔峰，去年下半年突然意識到自己是個歌手，要振作。」花一個月戒食澱粉，才瘦回原本的73公斤。

品冠與老婆Jennifer結婚多年育有一對兒女，每逢元宵佳節，只要有時間他都會和老婆及孩子搓湯圓慶祝，夫妻感情甜蜜；今下午見面會前，爆出他的好友梁靜茹分手總裁男友林達光的新聞，品冠得知後驚訝表示：「我也是剛剛才聽說，我們過年期間有互傳祝賀訊息，之前她小巨蛋唱完，本來想約她出來碰面，但一直沒有約成。」好奇他維繫婚姻秘訣？品冠分享婚後跟老婆會不定時安排兩人世界，「儀式感是很重要的，在家裡有時候也會穿西裝特別打扮，偶爾也會買花送老婆」。

品冠將於元宵節當晚將舉辦「生日只想和你一起」線上音樂會，今提前切蛋糕，許願疫情儘快離開大家的生活，工作回歸正常；聊起出道已25年，品冠表示：「偶爾會回頭審視自己以前出的專輯，很慶幸能一直做自己喜歡的事，現在並不會特意去想自己還能唱多久，尤其像是去年受疫情影響，演出機會較少，讓我更加珍惜每個演出的機會。」

品冠將於7月16日將在Legacy台北舉辦「讚聲演唱會」，也是他相隔五年在台灣舉辦的演唱會，接下來除了陸續推出新單曲，已著手規劃明年上半年在台北流行音樂中心舉辦演唱會。

(中時 )