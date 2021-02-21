新冠疫情相對極輕微的柬埔寨近日突然發現一處華人社區突然爆出32例感染，柬埔寨總理洪森為此發表電視講話時表示，「這對國家來說是很糟糕的情況」。疫情調查發現所有病例都來自於首都金邊一家夜總會，傳染源是一名檢測陽性的華人隱匿檢測結果且逃避隔離，才造成疫情擴散。

據《法國國際廣播》(RFI)報導，周六傳出確診病例的這家夜總會位於金邊市中心水岸鑽石島 (Koh Pich)，出現疫情後已被關閉，小島已封鎖所有進出道路。

有眾多華人出入的金邊水岸鑽石島上的夜總會，爆發集體感染，已查明有32名中國人染疫。該島出入道路已全數封閉。（圖／臉書@Koh Pich)

報導說，柬埔寨疫情輕微，防疫控制良好，日常生活已重回常規，但近日有一群當地華人為了要出國進行新冠病毒檢測，周六被發現結果呈現陽性。防疫部門擔心，疫情可能已經蔓延出去。

大陸駐柬埔寨大使館則指出，少數在柬中國公民得知檢測結果為陽性後，故意隱匿以逃避隔離，有些人則藏匿以逃避治療，嚴重違反柬埔寨政府相關防疫規定，造成集體染疫，已涉嫌觸犯當地法律。

報導表示，柬埔寨上次發現本土病例是去年11月，迄今累計確診病例不足500起，且染疫者無人死亡。不過，有些專家認為，確診人數偏低可能與檢測不足了關。

與中國大陸關係良好的柬埔寨總理洪森表示，雖然目前發現的確診者都是中國人，但不能因此有歧視心態。報導指出，由於中國人近些年在柬埔寨越來越多，逐漸引起部份當地人的反中情緒。目前大陸在柬埔寨有不少投資，金額高達數十億美元。

此外，在大陸爆發新冠疫情之初，許多國家拒絕中國進入，但洪森不僅反對封鎖中國，甚至親赴北京與習近平會晤，被陸媒稱是「危難時刻見真情」。

(中時新聞網)