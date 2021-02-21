富邦悍將今日與統一獅進行熱身賽，富邦由索沙先發，迎戰獅隊施子謙，索沙春訓狀況良好，今日最快球速可到150公里，富邦靠首局攻下5分，以及高國輝的2分砲，最後以8比1擊敗統一獅。

索沙早早抵台，經過「14+7」隔離後今日首度在實戰登板先發，索沙僅先發2局，達到教練團設定目標後就退場，僅被林安可敲安，另外送出2次三振，最快球速可到150公里，近況不錯。

而統一獅則派本土先發施子謙，但首局尚未進入狀況，一上場先被李宗賢敲二壘打，首局就被敲5支安打，富邦前5名打者都上壘，另外還有1保送、1失誤，富邦趁施子謙亂流攻下5分打出好的開始。施子謙接下來狀況回穩，沒有再失分，總計丟3.1局被敲6安、失5分。

統一獅則僅在第5局有攻勢添得1分，富邦悍將第1局攻下大局後，接下來直到第8局才又有攻勢，高國輝敲安，統一獅投手李慶隆接突然失準，連丟3顆保送，富邦輕鬆再添1分，9局下半高國輝趁勝追擊，面對林威志敲出2分炮，最後以8比1贏得勝利。

(中時 )