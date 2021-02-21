嘉義縣基層農會21日舉辦農事小組長及會員代表選舉，民眾圍在投開票所看開票。（張毓翎攝）

嘉義縣基層農會21日舉辦農事小組長及會員代表選舉，選出326席農事小組長、731席會員代表。嘉義縣17家鄉鎮市農會，以梅山鄉及朴子市選情最為激烈，當權派掌握到的會員代表席次均過半，預料後續的理、監事選舉及總幹事遴聘上，現任者都具有絕對優勢。

嘉義縣基層農會的會員代表及小組長選舉，同步於21日在各鄉鎮市352個投開票所舉行，過程平和順利，平均投票率為52.95％，而其中的朴子市、梅山鄉農會被列為「一級戰區」，投票相當踴躍，梅山農會投票率82.47％、朴子農會則有59.69％。

梅山鄉長林俊謀、梅山農會總幹事黃世裕，因2018年梅山鄉長選舉黨內提名積怨已久，這次農會選舉是鄉長選舉的延長賽，各自推出人馬參選，因公所派推出的理事、代表人選有多人因資格不符提前出局，最終只是面子之爭，應選45席會員代表，公所派席只攻下13席，黃世裕當權派輕鬆獲勝。

朴子農會由前總幹事黃純真推市民代表會秘書呂文皓，挑戰立委陳明文支持的現任總幹事田志強，據傳陳明文親自下去操盤，讓在野派沒有「翻盤」的機會；應選45席會員代表，投票結果以當權派在會員代表上掌握多數優勢，拿下29席，在野派只拿到16席，當權派掌握壓倒性的優勢。

另外，竹崎鄉、新港鄉較有競爭，不過45席會員代表，當權派分別拿下42席、40席，也都居於優勢。

(中時 )