苗栗縣通霄鎮五福地區發生山林大火，在台1線上可明顯看見駭人火勢。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮五福地區發生山林大火，在台1線上可明顯看見駭人火勢。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮五福地區山林火警

苗栗縣通霄鎮五福地區台1線旁建順煉鋼廠附近雜樹林，21日下午突然發生火警，由於現場因長期乾旱，火勢延速朝四方蔓延，火場寬達數百公尺，並危及附近住戶及廠房，苗栗縣消防局獲報已調派大批人車趕往阻絕火勢，至發稿時，火勢依然強盛，消防人員正全力撲滅火勢中。

通霄鎮五福地區台1線旁建順鋼鐵廠附近的雜樹，21日下午近5時突然傳出火警，由於火警現場長滿許多雜草樹木，加上連日乾旱，許多乾枯雜草都成助燃劑，火勢迅速朝四方蔓延開來，站在台1線上都可明顯看見火線延燒的駭人景象，火場範圍寬達數百公尺。

由於火勢迅速延燒，並朝附近住戶及廠家逼近，造成現場險象環生，有如美國、澳洲發生的森林大火一般，消防局勤務中心據報，調派第4大隊大部分消防人車趕往，布署水線阻絕火勢，部分火線已獲控制，但仍有相當部分的火勢仍在延燒，消防人員正全力撲救中。

(中時 )