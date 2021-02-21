許多夜市除了設有美食攤，還有遊戲攤提供民眾娛樂，一般而言，夜市遊戲是玩個樂趣，真正要能中獎並不容易，但也有不少神人破解，讓店家吃苦頭。但近日就有位民眾不滿表示，因為家人玩「套圈圈」遊戲時連續中3次獎，竟被攤商老闆提出要「丟遠一點」，讓她聽了相當傻眼。

原PO在臉書「爆怨公社」表示，爸爸對套圈圈有點實力，平常去夜市玩，花100元總能套中2-3樣獎品。近日原PO剛好帶著兒子跟爸爸一起逛夜市，爸爸見孫子點菜，果然套中3樣商品。但正當原PO一行人準備離去時，攤商老闆卻突然湊近，並跟爸爸說「先生，那個以後如果來套，前面的盡量都留給小孩套啦！你盡量套後面一點的啦。」

老闆這一提醒，卻讓原PO瞬間滿頭問號。她透露，套圈圈只是爸爸的興趣而已，年輕的時候甚至還曾套中一堆電器用品。不過就算中很多獎，也只會挑幾樣回家，將剩下的還給老闆；還有一次，原PO爸爸順手幫夜市裡的一位小女孩套中鬥魚送她，女孩非常開心，而爸爸就是享受這種感覺才喜歡套圈圈。

原PO強調，「我爸就是喜歡套圈圈，喜歡套中的感覺，喜歡身邊的人開心的感覺。」同時，也絕對不會刁難老闆，是有分寸的那種人。坦言玩個套圈圈，被店家這樣一說是真心不爽，「以後套圈圈乾脆寫100元，獎品上限2樣好了！」原PO指出，爸爸是客氣才套前面的小東西，給孫子開心而已。若拿出真實力套後面的，還會怕老闆受不了。

貼文一出，網友紛紛回應說，「感覺就是輸不起的老闆」、「怕虧真的不要出來做這種的…」、「前面三排通常不都是小玩具嗎？怕人套就不要擺」。但也有人認為，「其實老闆的意思應該是前面要讓小朋友投比較有機會套中，大人就要套中後面的比較能回本啦」、「老闆其實是要你們套貴一點的啦，別想太多！」。

網友指出，其實，夜市遊戲真正會玩的通常都沒幾個，大多數都是來玩開心的，「開攤真的不要怕人贏，怕人不來而已。」

(中時新聞網)