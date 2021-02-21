去年得主林建和今年還願的大龜王重達30168台斤，因應防疫政策，他還設計讓大龜王戴上口罩。（張毓翎攝）

大龜王重達30168台斤，林建和更加碼金牌3兩、金龜3錢及紅包3萬6000元。圖為金龜3錢。（張毓翎攝）

從大龜王到五龜王從今天起陸續運抵先天宮。圖為工作人員將三龜王吊起，移置到先天宮前廣場。（張毓翎攝）

嘉義縣東石鄉先天宮每年元宵節舉辦「求乞大龜王」儀式，規模號稱嘉義最大，去年得主林建和今年還願的大龜王重達30168台斤，較去年多了1720台斤，創新紀錄。在台中從事糕餅業近30年的林建和表示，大龜王總價值100多萬，主要以28800台斤白米、1330台斤鳳片糕組成，其中鳳片糕更是手工自製，誠意滿滿。

廟方21日以連結拖板車運送重達30168台斤大龜王上街遊行，前後還有各式陣頭表演，讓東石街上熱鬧滾滾，沿路上許多大朋友帶著小朋友，跑到屋外看熱鬧，直呼不可思議。

先天宮總幹事蔡順杰表示，大龜王到五龜王從今天起陸續運抵先天宮，即日起開放報名求乞，擲出最多聖筊者可將龜王迎回家，以往是農曆元月17日（2月28日）舉辦求乞儀式，但因疫情正討論提早2天舉行。

去年得主林建和是台中日昇烘焙食品負責人，太太是東石人，5年多前曾求到四龜，之後又求到二龜；而去年大龜王有5人登記，當時他連擲2個聖筊就求到大龜王。求得的鳳片糕分享給親友，給大家吃平安，白米則捐給慈善機構。

林建和表示，疫情嚴峻，去年求到的大龜王保佑全家平安、健康，事業也順利；今年製作還願的大龜王以28800台斤白米、1330台斤鳳片糕、麵線38台斤組成，另加碼金牌3兩、金龜3錢及紅包3萬6000元，其總重首次超過3萬台斤，破歷年紀錄。

林建和說，因應防疫政策，還設計讓大龜王戴上口罩，上面寫著「防疫期間，防止傳染」字樣，提醒來參拜的民眾要戴好口罩。

(中時 )