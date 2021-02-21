台灣20日新增的境外移入個案943，自主健康管理期間檢驗確診，卻曾於19日赴台南某大樓參加員工訓練，雖全程佩戴口罩，但因秋冬方案規定趨嚴，禁止自主健康管理者外出聚餐、聚會，中央流行疫情指揮中心交由南市府衛生局判定是否觸法。衛生局21日指出，公司負責人未聽員工勸阻，執意安排案943在內的5名菲籍員工受訓，將處1萬5000元罰鍰。

台南市某商業大樓20日張貼公告，指出曾有新冠肺炎確診者出入大樓，並於20樓辦公室上課。管委會公告，該確診者並非大樓常駐住戶，活動範圍僅辦公室與20樓男廁，已緊急消毒公共區域與電梯，而指揮中心21日也證實該確診者為案943。

案943為菲律賓籍20多歲男性，今年2月3日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，並無症狀。個案於2月18日檢疫期滿，因公司要求，同日至醫院自費採檢，20日確診陽性。該個案接觸者有26人，其中15人因與個案接觸時間較久，列居家隔離，其餘11人因接觸時間短且佩戴口罩，列自主健康管理。

指揮中心指出，案943於居家檢疫期滿後，在自主健康管理期間外出開會，因秋冬方案規定趨嚴，禁止自主健康管理者外出聚餐、聚會，雖出入該大樓並無問題，但外出開會確實有觸法之嫌，將由南市府衛生局判定。

南市府衛生局21日指出，公司負責人未確實遵守各項自主健康管理規定，強制包括案943在內的5名菲籍員工，於自主健康管理期間未期滿前參加員工訓練，認定已違反《傳染病防治法》第36條規定、並依同法第70條規定，處1萬5000元罰鍰。

衛生局表示，本局通知案943為陽性確診後，已立即中止訓練課程，大樓也已完成清潔消毒，無傳染之虞。衛生局長許以霖則說，自主健康管理期間，雖然感染風險已降低，但仍無法完全免除，自主健康管理期間仍應避免出入公共場所，降低可能傳播風險。

至於鹽水蜂炮是否因此波疫情升溫停辦？衛生局指出，案943的IgM為陰性、IgG為陽性，表示感染已有數月之久，並無傳染力，防疫規格不須提升，鹽水蜂炮仍可照計畫進行。

(中時 )