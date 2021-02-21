大陸國務院新聞辦公室20日舉行國務院政策例行記者會上，針對新冠疫苗費用由醫保基金和財政共同負擔是否有足夠能力保障，大陸國家醫保局副局長施子海表示，目前醫保基金滾存結餘超過3兆元（人民幣，下同），負擔疫苗和接種費用是沒有問題的。

施子海指出，醫保基金主要透過動用歷年的結餘來負擔疫苗和接種費用，不影響當期基金的收支。據統計，2020年大陸醫保基金總收入2.4兆元，支出2.1兆元，當年結餘2700億元，歷年滾存結餘超過3兆元。

(旺報 )