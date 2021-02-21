接種新冠疫苗費用 陸：醫保基金負擔沒問題 20:192021/02/21 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸醫保基金滾存結餘超過3兆人民幣，負擔疫苗和接種費用沒問題。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國務院新聞辦公室20日舉行國務院政策例行記者會上，針對新冠疫苗費用由醫保基金和財政共同負擔是否有足夠能力保障，大陸國家醫保局副局長施子海表示，目前醫保基金滾存結餘超過3兆元（人民幣，下同），負擔疫苗和接種費用是沒有問題的。 施子海指出，醫保基金主要透過動用歷年的結餘來負擔疫苗和接種費用，不影響當期基金的收支。據統計，2020年大陸醫保基金總收入2.4兆元，支出2.1兆元，當年結餘2700億元，歷年滾存結餘超過3兆元。 專家建議 小部分醫護先試打 高中雙聯學制 無縫接軌美加日 (旺報 ) #醫保基金 #費用 #負擔 #結餘 #接種 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳時中為何目前不開放疫苗護照 媒體人爆內幕 17:562021/02/21 政治 BNT疫苗存放 現在藥局冷凍櫃就可 04:102021/02/21 焦點要聞 內政部提醒買預售屋要注意這9點 09:412021/02/21 房市新訊 法瑞暫緩接種 日疑似出現蕁麻疹 04:102021/02/21 焦點要聞 法重回地緣政治賽場 與中國開啟價值觀與影響力之戰 21:502021/02/21 兩岸 以色列解封了 陳時中大膽預測因大量施打BNT疫苗 15:252021/02/21 生活 北市府免費輔導公寓大廈 成立管理組織報備 09:392021/02/21 區域情報-台北 台股萬六有泡沫危機？他1句話洩莊家下一步 16:202021/02/21 財經 醫美經濟大爆發 04:102021/02/21 專題周報 澳洲提前開始疫苗接種 總理率先施打第一劑輝瑞疫苗 12:082021/02/21 國際 凌晨公園驚聞哭聲 妙齡女暗處啜泣警關懷 11:082021/02/21 社會 兩岸熱門新聞 華春瑩：為何中國人不能用推特臉書？ 網民讚：問得好！ - 兩岸 德學者指病毒來自實驗室引爆強烈批評 德媒：該研究不符規範 - 兩岸 法重回地緣政治賽場 與陸開展價值觀與影響力之戰 - 兩岸 兩岸若開戰 日澳最可能援美護台 - 產業財經 - 旺報 2公尺大蛇每天準時爬上墳頭曬太陽 民眾圍觀祭拜遭當局驅趕 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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