32歲日本女神佐佐木希和諧星老公渡部建結婚3年，去年卻爆出渡部建出軌醜聞，儘管佐佐木希最後選擇原諒丈夫，但渡部建的形象已經重創，演藝事業全面停擺，只能靠著佐佐木希出來工作撐家計，然而日前卻有日本網友直擊，渡部建疑似在東京豐洲魚巿場兼差搬運海膽，對照過往風光模樣十分唏噓。

渡部建去年被爆料同時劈腿6女，其中一名小三還指出，2人總是在六本木的殘障廁所內偷情，從AV女優到公司同事都是他的獵豔對象，事發後，渡部建主動退出演藝圈，去年底雖然開了道歉記者會，認了所有爆料屬實，但至今未復工，僅靠佐佐木希在螢光幕前努力賺錢。

事實上，佐佐木希為了扛起家計，不惜在鏡頭前扮醜，更積極上電視節目、接受訪問或是代言，還要花心力經營個人服飾品牌，甚至求助幕後人員，希望電視臺能考慮用渡部建，而工作外的時間，她全都奉獻給家庭，家庭事業兩頭燒，讓她累到在短短時間內憔悴不少，頻頻被拍到露出老態。

渡部建低調現身東京豐洲魚巿場兼差。(圖/翻攝自微博)

如今渡部建終於出來為妻子分擔家計，被直擊在東京豐洲魚巿場兼差搬魚貨，還低調地戴著帽子，外界猜測很可能是因為，他曾在日本綜藝節目《國王的早午餐》擔任主持，因此有熟人推薦他去魚市場打工，日媒也實際去詢問當地店家，對方卻婉拒回答，消息一出後掀起網友們熱議。

(中時新聞網)