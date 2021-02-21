台東縣蘭嶼鄉紅頭村漁民20日夜間出海補飛魚，逢天氣佳、又見大鯨魚好兆頭，果然漁穫滿滿。居民習慣佐以主食芋頭、地瓜等一起食用。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣蘭嶼鄉紅頭村漁民20日夜間出海補飛魚，見大鯨魚好兆頭，天氣佳，果然漁穫滿滿。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

見大鯨魚好兆頭 蘭嶼鄉紅頭村漁民漁穫滿滿

台東縣蘭嶼鄉紅頭村漁民昨天見座頭鯨母子驚喜現蹤好兆頭後，決定於20日出動全蘭嶼傳統10人大船，夜間出海抓飛魚，因天氣佳、風浪穩定，果然漁穫滿滿大豐收！漁民開心地表示，白天見不到飛魚，一定入夜後出海，並提醒除了戴頭燈外，一定得戴上「安全帽」，否則小心被飛魚撞得「咪咪冒冒」！

黃昏時分，10名達悟青年帶上網具，齊聚部落灘頭；入夜後，他們悄聲划拼板舟大船，乘著夜光出航尋找飛魚，船員戴上頭燈、點燃火炬，藉由光線吸引洄游的飛魚，以網子撈捕靠近船身的魚。

返航時已是深夜，年輕人平安歸來，果然帶回滿滿漁獲，然而捕撈到的飛魚須暫時放置在拼板舟內，等待隔日太陽升起時，大夥再度來到灘頭，將魚鱗仔細刮除，並裝取海水，回到漁團休息的聚會所或涼亭，以海水烹煮鮮魚，佐以主食芋頭、地瓜等一起食用。

而首航捕獲的飛魚量，常被視為當年度飛魚季的收穫徵兆，族人歡喜地表示：「老人家的智慧果然沒錯，看到大鯨魚，代表飛魚季大豐收！」一般而言，捕撈到的飛魚大多先曬成魚乾，再煙薰貯存，以備日後食用。

據了解，達悟族的曆法幾乎是圍繞著飛魚而制定，依照飛魚的汛期，將1年分為招魚祭、終食祭與冬。由於黑潮會在每年的3到6月之間，為台灣東岸帶來大量洄游魚類，因此飛魚祭等祭典大約從2月下旬開始進行，一直進行到10月為止。每年都有長達8、9個月的飛魚季節，其中舉行的各式大小慶典儀式，就被統稱為「飛魚祭」，祭典的日期多由各部落的耆老決定，不一定與曆法相符。

(中時 )