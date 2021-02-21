台東春節旅遊人潮多、垃圾量也隨之激增，台東監獄運用人力協助清運垃圾及恢復市容。（台東監獄提供／蔡旻妤台東傳真）

台東春節旅遊人潮多、垃圾量也隨之激增，台東監獄運用人力協助清運垃圾及恢復市容。（台東監獄提供／蔡旻妤台東傳真）

台東春節旅遊人潮多、垃圾量也隨之激增，台東監獄為收容人加強積極參與社會服務事務，運用人力、物力協助清掃台東市區中山路、精誠路等路段，也和環保科技公司合作處理台東市資源回收場的回收物和大型家具清運等，讓年節後能恢復市容。

為發揮敦親睦鄰的精神，清掃組收容人19日開始協助社區清掃，將假期後周遭鄰里環境清理；收容人在日正當中、頂著太陽賣力清掃水溝、搬運大型傢具，即便身陷囹圄，監所亦期望他們能對社會有所貢獻及回饋；同時配合社會勞動役，由監所司機及安心上工的職工也在當天協力進行機關附近的清掃工作。

此外，台東監獄春節運用人力，除在台東矯正藝文展示館的環境整理外，更協助清理鄰近巷弄，包含台東市精誠路、廣東路、中山路等地區。此外還為了春節期間垃圾量的激增，與自主監外作業合作廠商及台東市公所攜手合作資源回收場的回收物及垃圾清運工作。

逢年過節龐大的資源回收及大型家具等垃圾量更是不容小覷，自主監外作業合作之達亨環保科技有限公司，亦於春節期間5日，調派監所收容人一同前往協助垃圾清運工作。

據了解，在本月10日至19日，10天內總計出動76人次協助敦親睦鄰的清掃工作，除了使他們積極參與社會服務外、同時也能為維護市容盡一份心力。

(中時 )