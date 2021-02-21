英國強森政府21日公布新的新冠疫苗接種計畫，表示英國所有成年人將在7月31日之前完成第一劑注射，實現群體免疫的目標，比之前的規劃提早了2個月。而自去年12月8日疫苗上路以來，已有逾1700萬人接種，占總人口6700萬的四分之一，接種率僅次於以色列、阿拉伯聯合大公國，排名全球第三。

強森表示，預計4月15日之前為所有50歲以上成年人以及屬於高風險族群的年輕人施打第一劑疫苗，比之前預定的5月提早了約1個月。在野黨工黨對於政府加快疫苗接種速度樂見其成，但也建議應該依職業別決定接種的優先順序。

英國衛生部長韓考克（Matt Hancock）呼籲更多人接種疫苗，稱疫苗是通往自由的道路，我們將一針一針戰勝病毒。

由於疫苗助攻，英國近期每日新增確診人數大幅下滑，強森將於22日公布英格蘭的「解禁路線圖」，逐步放寬第三次全國性封鎖。不過強森強調，解封的路線圖要非常謹慎，並分階段進行。

英國目前注射兩種疫苗，分別是美國輝瑞和英國AZ疫苗。第三種已獲批准的疫苗是美國莫德納（Moderna）生產，但預計要到春季才能供應。

(中時 )