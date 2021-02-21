罷免台灣基進黨立委陳柏惟的「刪Q總部」，農曆年前已將4000多份罷免提議書送到中選會，近來成員積極走訪地方未來不排除在定點開放連署。參與罷免行動的台中市大里區立仁里長鄭伯其表示，原本一開始很欣賞陳柏惟，但因無法忍受陳喜歡製造對立，以及政見沒有兌現而決定投入罷免，他還直言，罷免陳柏惟的最大理由，就是陳「囂張跋扈」，並怒批陳的言行教壞小孩。

鄭伯其今(21日)接受Youtuber《Bit King比特王出任務》專訪時表示，在陳柏惟當選後，他開始注意這個人，「一個出外人，可以一個人離鄉背井，到中二選區這麼困難的地方異軍突起，看到他一個高雄孩子，到台中打拼，對他非常肯定」，但他也坦言，沒有所謂支持不支持和恩怨，也不會去分是不是3Q粉。

鄭伯其指出，他和很多人一樣，過去很支持陳柏惟，雖然沒辦法投給他，只是說離我們近，會去關注，這人不簡單，但陳柏惟上任後，並沒有兌現他過去講的，比如讓每年過年中火關一天，「他有讓中火關嗎？他講的話，和立法院質詢，讓人覺得莫名其妙」。同時，陳柏惟經常刻意製造對立，也讓鄭伯其越看越討厭，「一個立委經常去製造對立，對社會影響很大」。

鄭伯其直言，他想罷免陳柏惟的理由，用4個字來講，就是「囂張跋扈」，同時他也對陳柏惟公開支持毒品合法化的言論非常反彈，直呼若毒品合法化，台灣社會未來未如何真無法想像，他更透露，有加拿大華僑還為此特地寫信為台表明支持罷免陳柏惟，就是擔心台灣讓毒品合法化，步上加拿大後塵。

針對罷免第一階段連署書5天就收足，鄭伯其則說，本來回收的份數還更高，沒有交那麼多，是因為一階段和二階段連署的人不能重複，要留一些子彈在二階段，至於那麼快就達標，代表這個議題讓人家共鳴，且如果之後的流程都順利的話，預計最快8、9月可以投票。

鄭伯其認為，罷免陳柏惟不是住哪裡的問題，一個立委的行為舉止，對國家社會影響很大，他是基於三個孩子的父親的角度來做這個事情，並怒批陳柏惟這一年來的言行舉止是教壞小孩。至於顏家最好不要參與到罷免行動中，因為這樣會讓外界會認為是在報復。

(中時新聞網)