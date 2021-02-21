部立桃園醫院群聚感染事件落幕，19日重啟營運，行政院長蘇貞昌表示，部立桃園醫院能夠重新開放，其中也要歸功於桃園市府團隊與中央全力合作。今天(21日)桃園市長鄭文燦的最新民調也出爐了，滿意度高達79.4%，不滿意度則僅13.6%。

針對桃醫群聚感染事件，總統蔡英文日前曾公開表揚鄭文燦，指除了衛福部長陳時中帶領的團隊，在地的鄭文燦也是非常穩健處理。

根據《ETtoday新聞雲》最新民調，桃園市民對於鄭文燦的滿意度高達79.4%（非常滿意39.4%、還算滿意40.0%），不太滿意10.3%，非常不滿意3.3%。再進一步交叉分析，發現不分黨派支持者對鄭文燦的滿意度，都給予遠高於不滿意度之評價。

若跟前一次調查結果相比（2020年6月24日至26日），鄭文燦當時的排名為第6，上升至第2名的成績，顯見他是受到民眾看好的民進黨中生代，在桃園市長任期屆滿前，他的每一步依舊會受到關注與討論。

該民調由《ETtoday新聞雲》在2021年2月18日至19日以手機簡訊進行調查，以桃園市年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象，調查回收有效樣本數為1084份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.98%。

(中時新聞網)