台東縣共有8個基層農會、403位農民登記參選，選出276位農會代表，但投票情形大致踴躍且秩序良好。(蔡旻妤攝)

台東縣共有8個基層農會、403位農民登記參選，選出276位農會代表，但投票情形大致踴躍且秩序良好。(蔡旻妤攝)

台東縣共有8個基層農會、403位農民登記參選，選出276位農會代表，雖然20日晚間傳出關山鎮鎮代表會疑有賄選情形，但投票情形仍踴躍且秩序良好。

登記參選激烈的農會有台東地區農會83位、太麻里地區農會71位及成功鎮農會53位；相較之下，東河鄉農會同額競選、池上鄉農會33位選出31位代表則相對單純。

8個基層農會中，共有11人完成登記的總幹事候聘人員，同額的有5個農會，包括現任池上鄉農會總幹事游玉櫻、現任關山鎮農會總幹事邱美玲、現任東河鄉農會總幹事廖博民、現任鹿野地區農會總幹事陳正笙、現任成功鎮農會總幹事吳全德。

然而其餘3個農會出現競爭者，由賴明杰登記太麻里農會總幹事，挑戰現任總幹事莊慶輝；洪正憲登記長濱鄉農會總幹事，與現任總幹事林純美互別苗頭，另外，尤正廷登記台東地區農會總幹事，槓上現任總幹事李建通。

地方人士分析，長濱農會登記候聘總幹事挑戰者洪正憲一方拿下過半代表席次，現任農會總幹事林純美面臨極大威脅；成功、關山和鹿野當權派和挑戰派席次差距都在1到3票間，日後配票仍可能出現變數。

其中成功鎮農會雖是同額選舉，現任總幹事吳全德爭取六連任，卻只在31席次中拿下15席，如果在配票時無法爭取到關鍵票，仍可能會翻盤。

台東地區農會會員人數超過7000人，是台東縣最大的基層農會，也因為持續有派系糾葛、地方勢力介入等因素，目前由現任派穩定領先。

(中時 )