疫情相對輕的柬埔寨突然爆發群聚感染。總理韓森（Hun Sen）20日表示，境內一個中國人社區爆發新冠疫情，事讓原本堪稱順利的柬埔寨防疫工作破功。

根據法新社報導，一群中國人為了取得赴海外旅行所需的醫療證明而接受病毒採檢，結果呈陽性反應，令人擔心社區疫情擴大。

韓森在國營電視台發表演說，表示：「我們發現大型社區感染，共32起病例…這對我們來說是很糟的狀況。今天發現的陽性反應全都是中國人。」

這些病例出自一家夜店，目前已關閉。洪森說，政府正追蹤接觸史，看是否有其他人感染。

中國駐柬使館則指，少數在柬的中國公民得知檢測結果為陽性後，故意隱匿，為的是逃避隔離。

柬埔寨各地出現愈來愈多中國商家，在部分柬埔寨人民之間引發漸趨高漲的反中情緒。韓森在電視演說中呼籲人民，不要因為這波社區感染而歧視中國人。

柬埔寨上次發現本土病例是去年11月，該國迄今累計確診病例不足500人，死亡人數為零。但也有專家認為這與檢測不足有關。

韓森自1985年以來執政至今，被視為是中國的堅定盟友。

(中時 )