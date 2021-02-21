氣象局持續針對新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市發布低溫特報，今晚至明晨間有10度以下低溫發生的機率，請注意。(氣象局提供)

中央氣象局表示，明（22日）和今天類似，各地多為晴到多雲的穩定天氣，白天最高溫可達29度，不過清晨受輻射冷卻效應影響，各地氣溫仍偏低，氣象局持續針對西半部局部縣市發布低溫特報。氣象局指出，未來一周天氣屬於變化快，但影響淺的型態，北東時有短暫陣雨，時而轉晴；中南部有時雲量稍增，有時晴朗。

氣象局指出，明天風向為東風、東南風，各地天氣穩定，晴到多雲。白天各地高溫預計可以達到25-29度。不過要注意的是，清晨氣溫仍受到輻射冷卻效應影響，各地氣溫偏低，約13-17度。同時，氣象局持續針對新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市發布低溫特報，今晚至明晨間有10度以下低溫發生的機率，請注意。由於明早高溫回暖更多，日夜溫差相當大，外出建議採洋蔥式穿搭。

氣象局提醒，下周天氣變化多，但影響較淺。周二至周四（23日至25日）將有一波東北季風增強，迎風面北部、東半部地區白天高溫略降、降雨機率稍增，但周三、周四即減弱；中南部地區影響不大，仍為多雲到晴，早晚偏涼，日夜溫差大。不過隨著杜鵑颱風進入南海，23日至25日華南中層雲系東移到臺灣附近，西半部雲量稍增，大臺北、東半部地區及恆春半島降雨機率稍提高。

周五至周日（26日至28日）二二八連假期間，期間北方有一道鋒面建立並通過，造成臺灣附近水氣增多，北部及東半部地區降雨機率亦提高，白天氣溫略降，其他地區轉為多雲天氣。

(中時新聞網)