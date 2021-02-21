高雄林姓男子因為與兒女生活不融洽，憤而搬家獨自生活，但他認為該房屋是他與3個兒女所有，因此要求兒子每個月支付他7500元的房屋出租對價金額，兒子不願支付，雙方鬧上法庭，高雄地院認為，林男雖然搬離住處，但仍有他的使用管理空間，且搬離後仍有回到該屋，因此判林男敗訴，兒子免付任何對價房屋金額，可上訴。

判決指出，林男原先與妻兒共同居住於高雄三民區一帶，該處也作為兒子經營機車材料行的店面，該房屋是登記在林男妻子名下，但林妻卻在2016年6月間過世，所以按道理，此房將由林男以及3位子女每人各4分之1共同繼承。

但林妻過世後，林男與兒子生活上開始出現問題，家庭關係日益不睦，林男認為兒子未盡孝道且對他的態度不佳，在去年5月20日憤而搬離林妻留下的住宅，離開兒女獨自1人生活，但林男認為，雖然已經搬走，但位在高雄算繁榮地區的這間房屋，無論如何都還是該算他1份，因此以該段最低租金3萬元計算，他每個月將損失7,500元，要求兒子按月給付7,500元對價金額給他。

但兒子在法庭審理時指出，房屋是4人共同繼承，而且大家當時都有成立分管契約，他們依分管契約管理使用，並非無法律上原因，且兒女3人使用的範圍並沒有超過該棟房屋4分之3的範圍。

高雄地院認為，顯見林妻死亡後，林男與兒女在該房屋各有使用的管理空間，而林男去年5月20日離家至今，仍有偶爾自由返回該屋的情況，這也證明林男迄今還有在該房屋可以使用的管理空間，且共同繼承的4人確實都存有分管契約，無理由再要求兒子按月給付7,500元房屋對價金，判林男敗訴，全案仍可上訴。

(中時 )