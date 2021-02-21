台鐵為資產活化開創新契機！台鐵局今天表示，為配合政府推動發展綠能政策，將新建或增建、改建車站建物屋頂設置太陽光電發電設備，目前全台設置總容量已達約17.15MW（百萬瓦）。

台鐵局表示，近年已於新建或增建、改建的車站建物屋頂設置太陽光電發電設備，推動再生能源政策頗有成效，例如台中都會區鐵路高架捷運化計畫沿線10車站、基隆站、屏東站、新城站等站，為挹注營收也陸續推動公有建物屋頂設置太陽光電。

台鐵局指出，設置太陽光電完成的有南部地區潮州車輛基地、東部地區花蓮工務段倉庫、花蓮電務段倉庫、花蓮機廠檢修工場、附業營運中心台東工作站暨台東站行李房聯合大樓及花蓮電力段大樓等建物屋頂，設置容量約6.25MW。

而已招標完成並簽約正在設置中的，包含東部地區台東機務分段維修車庫、台東車站周邊建物與設置光電風雨棚架及南部地區高雄機廠（潮州新廠）等建物屋頂，設置容量約6.9MW。

另北部七堵調車場檢修車庫建物屋頂也與廠商辦理簽約程序中，設置容量約4MW。總計全台車站建物共設置總容量達約17.15MW。

台鐵局進一步指出，高雄機廠（潮州新廠）建物屋頂案今年1/25已與廠商完成簽約外，近期也將推出花蓮機務段檢修車庫建物屋頂案，設置容量約1.4MW，歡迎有意參與的投資者踴躍投標。另外也正規劃其他經管建物屋頂備標作業，將陸續推出。

(工商 )