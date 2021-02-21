WeTV《創造營2021》學員初舞台持續展開，全新賽制更精采，上集因精湛舞技引起話題的贊多，成為全場第一位「全腰選手」，而越來越多實力學員上陣，讓原先三名A班的學員，位子還沒坐熱就全遭洗牌。而被稱為回鍋肉四人組伯遠、俞更寅、代少冬、何屹繁的表演被評價已有出道男團水準，四人有兩位搶進A班，來自泰國的小九高卿塵和尹浩宇，雖是演員出身，但一開口唱跳，就讓人驚豔。

節目出現不少寶藏男孩，在網路抖音上爆紅的四位流量破億網紅組隊表演，甘望星、胡燁韜、井瀧、張欣堯用表演證明自己不是只能活在15秒的影片中，其中甘望星神似演員宋威龍的臉龐，讓在場學員不禁稱讚「超級帥」，而他一開口唱歌的反差模樣更是逗樂團長鄧超，在加試舞蹈表演又突掀衣服秀腹肌，看得周深立馬嚇出表情包，甘望星傻萌模樣讓人印象深刻。

本集也出現許多精采對戰，同樣是說唱出身的學員曾涵江直接點名Battle劉彰，兩人一來一往火藥味燃炸全場。歌唱組對戰，許多學員不約而同選擇周興哲〈永不失聯的愛〉做為加試歌曲，國際學員米卡迷人嗓音加上標準發音，連寧靜都被圈粉。

(中時 )