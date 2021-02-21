準岳父2間房當嫁妝 開出婚前3協議 他掙扎半個月放生富家女（翻攝 爆怨公社）

日前中時新聞網曾經報導，一名男網友苦惱表示，女友是家中獨生女，國立大學畢業，家庭背景優渥，兩人論及婚嫁，而女方家人表示不用聘禮，更以2間房子當做嫁妝，不過女友父親開出3條件的婚前協議，讓他相當猶豫是否該簽署這份文件，而此事的最新進展是，原PO決定不簽婚前協議，放生未婚妻，而女方的身份也跟著曝光。

這名男網友日前在臉書社團「爆怨公社」上發文表示，女友家境優渥，自國立清華大學畢業，而原PO本身家境小康，年薪破百萬，無房有車，最近討論到結婚一事，女方家長表示不需要聘禮，嫁妝則是2間房，一間位於台北中正區，另一間則是桃園藝文區，都已過戶到女方名下。

不過，女友父親則是開出婚前協議，共有3條件，第一，婚後第一個孩子姓氏由戶政抽籤決定，若抽得母性，男方不得有議；第二，逢年過節各自回家；第三，婚後不與父母同住，女方家可出頭款購屋，貸款需由男方支付。

原PO坦言，雖然女友各方面條件好，溫柔善良，加上對方父母和藹明理，書香門第，讓他很尊敬，他也知道這些條件不苛刻，「但簽下去，是給她父母的一種安心，在法律上多了一重保障，但對我不也是一種自尊與信任上的凌遲嗎？」，21日原po更新貼文指出，最後他選擇不簽，認為按照女方的條件，女方母親是將門之後，爸爸是地主之後，女方就算不跟原PO結婚也可以衣食無缺，「沒有我她也可以過得很好、沒有她我也可以過得很好」。

這樁婚事最後告吹，但女方的身家也跟著曝光。原PO指出，女方是清大畢業，目前就讀核工所，未來希望有機會去麻省理工學院攻讀博士。他還進一步說，女方透露20歲時就凍卵，但父母並不知情，由於她的母親是獨生女，父親兩位兄長都無後代，因此女友是2家族唯一繼承人。

(中時新聞網)