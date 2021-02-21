開幕至今僅兩年多的安和國際觀光夜市，今突然在臉書宣布「最後一天營業」，並提前感性PO文「沒逛過的也好，逛過的也罷，希望大家再來把安和夜市逛一遍看一遍，小編愛你們喔，謝謝支持我們的大家」，消息傳出令當地居民一陣錯愕，直呼失去優質夜市是地方上一大損失。

這個佔地約5000坪、設有200多個攤位的觀光夜市，位在新北市新店，每星期三、五、六、日營業，是碧潭、安坑一帶居民常去的夜市。由於環境整齊、乾淨，還有許多遊樂設施，深受民眾喜愛，甚至曾創下一晚2萬人次造訪的紀錄。

結束營業消息傳出後，許多人上臉書留言表達不捨，「每次去都是快樂的回憶，去年一年去了6、7次，珍重再見啦」、「非常不捨，沒想到還是敵不過疫情衝擊，以後沒地方逛了」、「看得出來你們很用心經營，這樣的結局很可惜」、「乾淨的夜市、好玩的遊樂園又沒了」。

根據《聯合新聞網》報導，安和國際觀光夜市由聯發國際餐飲集團轉投資，與新北樹林興仁花園夜市、桃園八德興仁花園夜市為同一經營團隊，夜市及一旁的超市、加油站為相同地主，未來擬開發成商辦大樓。

(中時新聞網)