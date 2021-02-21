愛奇藝綜藝《青春有你3》本周開播，本季網羅不少非典型選手，如擁有圓潤身材的貓熊堂和「抖不停」李浚豪，都讓觀眾印象深刻，20日播出第二期，接續周四的訓練生初評級，訓練生們在節目中初次表演引發大眾關注，其中以身高188公分並頂著光頭造型的梁森最為醒目，渾身散發強大氣場的他，一現身甚至讓同為訓練生的李浚豪直喊「我好怕」。

青少年時期透過拉丁舞拿下不少舞蹈比賽獎項的梁森，19歲就以演員身分出道，沒想到舞藝驚人的他在《青春有你3》第一個舞台，引起舞蹈導師LISA首要關心並非舞技，而是頭頂，只見他表演完LISA露出害羞又好奇的表情，還擔心失禮，小心翼翼問出困惑：「你的頭很亮，像是完美皮膚，很想知道頭上有沒有抹化妝品？」突如其來的可愛問題讓全場笑翻。

梁森立刻笑回：「那是自然產生的油脂，其實上場前狂用吸油面紙擦拭了，但因攝影棚燈光太亮而出油。」他還往頭上一抹，證明自己「素顏光頭」，兩人有趣互動，紓解緊繃氣氛。LISA在解決「光頭」疑問後，更稱讚起對方跳出自己的風格，「感覺是來玩的，所有都很好、很流利」，甚至當場拜起師父來，讓梁森教她跳舞。

(中時 )