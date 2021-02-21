2月17日，1架法國空軍飆風戰機(Rafale)在低空飛行訓練時，可能是飛行高度過低，竟撞上了中壓的輕配線，造成戰機的受損，所幸飛行員仍能把戰機返回。被戰機撞斷的輸電線冒出火花，還造成當地的小火災。

戰機世界( Fighter Jets World)報導，事件發生在上普羅旺斯阿爾卑斯省(Alpes-de-Haute-Provence)的萊卡斯泰萊Le Castellet（Alpes-de-Haute），當時有2架飆風戰機進行低空飛行訓練，報導稱中從附近 聖迪濟耶-魯賓遜空軍基地(Saint-Dizier-Robinson)起飛的。

據當地的《普羅旺斯報》的報導，戰機飛行高度不到80公尺，過程中切斷了3根輸電線，導致附近的卡斯特萊特鎮(Castellet)停電約3個小時。

斷掉的電纜冒著呲哇的火花，落地之後引燃了附近的草地，造成小型火災，停電加上火災，造成當地一陣騷動，所幸隨後消防員趕來撲滅，電路也暫時關閉，不至於持續漏電。

至於戰機，在受損後趕緊前往奧蘭治空軍基地(Orange air base)降落，發現戰機左側邊都有損傷，包括、進氣口、著陸燈、外部油箱和機翼都有切痕。

法國空軍發言人表示，幸運的是，此事件沒有人員傷亡，航空部門與空軍會對此事故開始聯合調查。

(中時新聞網)