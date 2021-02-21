法國外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）日前受訪時宣示，法國將重回地緣政治賽場，以新的政策法案在價值觀、發展模式和影響力之上與中國開展全面的競爭，主要場域聚焦於非洲撒哈拉沙漠以南與海地。

據《法國國際廣播》報導，法國國民議會的議員審查法國政府提出名為《關於包容性發展和消除全球不平等現象》的對外援助法案草案。其目的是將法國對外公共援助的重點重新放在撒哈拉以南的非洲18個國家和海地，而且新法案的邏輯是向這些國家進行「捐贈」而非「貸款」。該草案已於19日進行二讀，並將於3月2日表決。

勒德里昂強調，「法國將重回賽場，我們已經從對外發展援助中消失很久了」，過去法國把發展援助灑向各地，但法國經濟能力有限，意志力也有限，很多行動沒有持續性。現在法國要加強投入對外公共援助，以前法國只會撒錢，現在有了新法案，法國將回到非常重要的發展態勢中。

報導說，依照該法案，法國將把對外公共援助的預算從原有的100億歐元(合台幣3483億元)上升至150億歐元(合台幣5225億元)。勒德里昂說，「重要的是，捐贈可以在重大問題上形成中心合力，它是一場影響力的戰爭。」

他說，對法國來說，這將涉及 「在教育、衛生、性別平等和全球暖化等領域開展具體行動」的援助計畫。而且這場影響力的戰爭尤其關係到中國，因為中國持有非洲國家46%的債務，在中國對非洲的公共援助中，對外貸款則佔了不少的比例。

勒德里昂表示，法案提出新的對外捐贈思維，要「讓這些國家不能再負債，因為負債讓他們陷入困境」。這是一個團結、效率和影響力的問題，這是一個發展模式的戰爭。有些國家把發展當作掠奪工具，法國不是這種思維，而是要尊重主權和並與第3國合作。

勒德里昂表示，與中國的競爭也適用於新冠疫苗的供應問題上，就算看到機場存放來自中國的疫苗，也不表示就會有疫苗接種政策。歐洲和法國向發展中國家提供疫苗採取的措施不同，特別是通過全球取得機制（COVAX）以搶先訂購20億劑受到世界衛生組織或歐洲藥品管理局認證和臨床檢測的疫苗，並將在月底開始向最需要的國家派送等。

他再次強調，法國已經與中國進入發展模式、發展概念與影響力的戰爭，將尊重各國的自身發展方式，與各國自身民間機構共同努力。這是一種涉及尊重與身份認同的發展方式，要捍衛發展模式和價值觀。

(中時新聞網)