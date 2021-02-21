2022桃園市長選舉，民進黨籍新竹市長林智堅被傳可能轉戰桃園，今天(21日)最新民調出爐，如果林智堅轉戰桃園，他是綠營中最強的人選，對上國民黨任何一位人選，支持度均落在4成左右，明顯佔優勢。

國民黨被點名的可能參戰人選包括桃園市議長邱奕勝、立委魯明哲、黨主席江啟臣、前高雄市長韓國瑜。民進黨的可能參戰人選，則有新竹市長林智堅、立委鄭運鵬兩人的呼聲最高，還有立委黃世杰、前桃園航空城公司黃適卓

根據《ETtoday新聞雲》所作的「2022桃園市長人選調查」，新竹市長林智堅如果轉戰桃園市長，對上國民黨任何一位人選的支持度均落在4成左右，是綠營目前最強人選；其中魯明哲若代表國民黨出戰，他與林智堅的支持度(37.3%)是目前差距最小的(30.3%)。

若民進黨由林智堅對上國民黨的邱奕勝，則會以38.6%的支持度贏邱的28.7%；若對上江啟臣，以39.5%贏江的28.9%。國民黨若換成韓國瑜，林智堅以42.5%贏韓的26.7%。

另民進黨若由鄭運鵬對上魯明哲，則以31.3%支持度輸給魯明哲的31.7%。若鄭運鵬對上江啟臣，則以32.3%領先江啟臣的29.9%；若是對手換成邱奕勝，鄭運鵬以31.2%略勝邱奕勝的28.5%。鄭運鵬若對上韓國瑜，以35.5%領先韓國瑜的28.6%。

民進黨若派出黃世杰出戰，分別對上魯明哲、邱奕勝、江啟臣、韓國瑜。黃世杰的支持度輸魯、邱、江，差距在3％至6%左右；若對上韓國瑜，黃世杰則以32.4%贏韓國瑜的28.9%。

民進黨若改由黃適卓出戰，黃適卓不管對上魯明哲、邱奕勝、江啟臣，支持度都落後，差距在6％至9%左右，對上韓國瑜，則以30.8%領先韓國瑜的29.9%。

該民調是由《ETtoday新聞雲》在2月18日至19日以手機簡訊進行調查，以桃園市年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為1084份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.98%。

(中時新聞網)