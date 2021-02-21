高市警三民二分局鼎山派出所員警日前巡簽金融機構時，發現1位女子在轄內郵局邊接聽手機邊操作ATM，該員警便立即上前查看，發現48歲的周姓女子疑似遭到不法人士詐騙，經了解，發現是網路購物ATM解除分期付款的詐騙老術，員警細心地向周女解說後，成功攔阻詐騙。

詐騙手法推陳出新，不過許多「網路購物ATM解除分期付款」、「假冒親友」、等詐騙老梗仍有人會受騙上當，周姓女子當時神情緊張地在三民區大昌郵局外操作ATM，眼尖的員警立即上前詢問關心。

周女向員警表示，她接獲自稱購物網站與銀行的客服電話，被告知因購物金額因操作錯誤被多刷10筆，需依照指示到ATM解除分期付款，員警聽完周女敘述後，先安撫其緊張情緒，並請周女先行掛斷假銀行客服電話，並詳細解說此為標準詐騙手法，勸阻切勿聽信。

高市警三民二分局表示，如接獲陌生來電或境外來電就必須提高警覺，勿隨意提供個人資料或依照對方指示提款或轉帳，另ATM只有「提款」跟「轉帳」功能，不能解除分期付款或退款；遊戲點數也只有儲值遊戲的功能，並無法解除任何設定或身分識別，民眾遇有任何疑似詐騙狀況，請先撥打110或165查證。

(中時 )