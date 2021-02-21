曾和台灣女將詹詠然在2018年、2019年兩屆法國網球公開賽完成混雙2連霸的克羅埃西亞男網選手多迪格（Ivan Dodig），今天和男雙搭檔、斯洛伐克波拉西克（Filip Polasek）以6比3、6比4氣走大會男雙第5種子、衛冕者美國拉姆（Rajeev Ram）／英國塞爾斯伯里（Joe Salisbury），贏得兩人合作的第1座四大賽冠軍。

多迪格／波拉西克是本屆澳網男雙第9種子，兩人今天打出26記致勝球，多迪格說：「自從一年半前開始合作以來，我和波拉西克真的很享受，也打出不錯的網球，合作過程中有過不少歡樂，希望這份美好持續下去。」

多迪格雙打成績不錯，除了和詹詠然拿過大滿貫混雙冠軍，也跟巴西籍前搭檔梅洛（Marcelo Melo）贏得過2015年法網男雙冠軍。

波拉西克則說：「通常我是比賽中起伏較大的選手，伊凡（多迪格）則是我倆之中總是很穩定的那個人，當我表現不是那麼理想時，他幫我挺過那些危機。但今天比賽我從一開始回球就不錯，我只是盡量希望保持下去。」

這是多迪格／波拉西克合作以來第6場大滿貫錦標賽，終於高舉冠軍盃，之前曾在2年前辛辛那提網球賽、北京公開賽拿過2座男雙冠軍。

(中時 )