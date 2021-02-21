新春開紅盤第一周，台股大漲了500點以上，多數大型權值股也都跳空大漲，唯獨身為權值三王之一的鴻海，非但沒有上漲，甚至逆勢下跌了3%，其實並不是鴻海這檔股票不好，而且目前的定位稍嫌模糊。

鴻海在一月份大漲了2成以上，主要的利多在於鴻海積極轉型，甚至與吉利集團合作，準備切入Apple Car供應鏈，連帶旗下相關電動車廠也同步大漲，鴻海近期的動作，外界難免會猜想，是否有一點要棄守蘋果手機組裝的味道在，鴻海也從原本提到蘋果供應鏈會直接聯想到的股票之一，變成現在大家提到鴻海會直接聯想到Apple Car。

而和碩在1/28日也通過董事會決議，鎧勝旗下的孫公司「日鎧」辦理現金增資，而立訊將斥資台幣260億元參與日鎧增資，且持股比例將會過半，雙方連手成為鴻海在iPhone組裝中的最大敵人，不但加重鴻海在紅色供應鏈這部分的威脅，也加大外界對鴻海是否要全面轉型的猜想。

但Apple Car畢竟是屬於長遠的題材，並還未真正實現，短期股價受到消息面上漲，但延續性不會太強，一旦沒有新進度釋出，股價就會熄火，而本周蘋概族群都陸續走出補漲行情，唯獨鴻海逆勢收黑，最大的原因也是在這裡，轉型期的定位模糊，年前既然是在漲電動車題材，想延續漲勢，勢必要在電動車這塊再釋出新的消息。

以長遠來看，這對鴻海絕對是好事，畢竟再不轉型，蘋果組裝這部分遲早會被紅色供應鏈壓垮，近期的震盪，大家不妨把它視為是為了取得Apple Car這顆甜美果實的陣痛期。

（本文作者為摩爾投顧分析師鐘崑禎）

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(中時新聞網)