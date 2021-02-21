近日頻有消息傳出小米將跨足電動車製造領域，小米對此公告回應澄清，集團一直關注電動汽車生態的發展，並就相關行業態勢進行持續評估及研究，但就電動汽車製造業務的研究還沒有到正式立項階段。

陸媒19日報導，小米已確定由創辦人雷軍親自領隊造車，消息指出，這是小米的戰略級決策，消息使小米股價於19日高見32.3港元，從低位飆升逾17％，收報30.65港元，漲6.42％。

小米集團於春節前對技術體系進行架構調整，人工智慧部門併入技術委員會，人工會能部總經理、AIoT戰略委員會副主席葉航軍將出任技術委員會主席，而原技術委員會主席崔寶秋則調任小米清河大學校長。一系列異動引發外界關注，認為是為開發電動車領域鋪路。

報導指出，雷軍早年曾兩度拜訪特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk），並公開表示自己對特斯拉市值一年暴漲七倍及智能電動車行業，具有極大的好奇心。雷軍成立的順為資本雖有投資蔚來汽車及小鵬汽車兩家電動車企，但持股不高，未列在主要股東之列。

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