面對2022地方選舉，各政黨已經展開布局，PTT鄉民女神qn(黃瓊慧)近日也默默成立臉書粉專「桃園市議員參選人黃瓊慧」，投入議員競選活動，並引起網友熱烈討論。黃瓊慧今(21日)也針對PTT鄉民的討論做出回應，並意外釣出前桃園市議員王浩宇留言。

黃瓊慧19日在臉書上開設粉絲專頁「桃園市議員參選人 黃瓊慧」，並介紹自己是3個孩子的母親，希望能爭取婦幼福利、打造全齡化都市等願景，被網友發現後，在PTT八卦版引起熱烈討論。

對此，黃瓊慧今在臉書上表示，她看到PTT上有討論自己的問卦，就手癢推文回了一下，沒想到卻被誤會自己在炒作並且說她有找公關公司，想澄清這全部都是她個人的發言。

黃瓊慧指出，她一直以來都掛在PTT上，有想推的文就會推，畢竟自己曾經是PTT上的名人，有人好奇我的近況也很正常，跟許多人只是網路上的朋友，有看到的就會回，「如今似乎被部分網友誤會我是藉機在PTT上面打廣告來為自己參選暖身，我想為自己講些話」。

黃瓊慧強調，她一直沒正式的昭告天下要參選，默默的在跑基層已經2年，想說時機到了再告訴大家我正在求職，求的是2022年的桃園市議員一職。她坦言，這幾年經歷了很多事件，體認到所有事情都跟政治息息相關，也希望自己能夠為桃園市盡一份心力。

黃瓊慧也不諱言自己的父親是桃園市議員，「他是我生命的一部分，也曾出現在我的臉書，我不可能與他分割，而且我以他為榮，因為他為桃園人爭取了許多福利，但這也同時是我參選上的包袱」，而她也體認到會被以政二代這樣的角度看待，所以認真的勤跑基層，爭取讓自己獲得地方民眾認同的機會，並不戀棧網路的光環。

qn的爸爸是民進黨桃園市議員黃景熙。(翻攝自 黃拉結臉書)

同時，黃瓊慧也對某些PTT鄉民開砲，指八卦板的常駐鄉民屬性這幾年已不同，她何必自討苦吃埋暗樁假問卦真炒作然後再被鄉民噓爆？若真有暗樁，何必上八卦問我有3個小孩的事？「應該要PO露奶照吸粉吧？誰想了解一個生過孩子的媽媽生活？」她更說，現在距離選舉還有2年，不是下週就要投票，這樣炒作是不是太早？

黃瓊慧在臉書上的貼文，還釣出被罷免的民進黨前桃園市議員王浩宇留言回應，「笑死」。

(中時新聞網)