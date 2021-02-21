109學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級6強複賽首役撞傷右肩，錯過2場賽事佛光大學主力王竫婷，今天帶傷上陣，扮演穩定軍心的精神領袖，替補出賽20分鐘7投中5拿10分、5籃板、2抄截，帶動全隊6人得分雙位數，助佛光以81比58擊敗台灣體大、中止3連敗，開胡拿下6強複賽首勝。

王竫婷在第1節最後6分鐘從板凳出發，也是首度替補上場，她說：「這幾天我一直待在醫院療傷，靠手機看直播，球隊一直輸球，我難過得哭了，覺得因自己受傷，球隊一勝難求，很對不起學妹及隊友。」王竫婷補充，今天上場主要是找比賽感覺、節奏，為明天與北市大對決，一戰定4強提前準備，明天也一定毫無保留，因為自己不想在最後一季UBA留下遺憾。

佛光教練楊淑淨說，其實王竫婷約好了8成，今天讓她先打替補，避免有太大身體碰撞，明天關鍵一戰，王竫婷肯定會回到先發。

佛光大學12人輪番上陣，共10人得分，全場三分球25投中10，本季預、複賽迄今15場，首度三分球進球兩位數，4成命中率更是單場最高，大三射手黃沁瑜7投中3拿11分，雙寫個人UBA新高，突破上季對北商、台大的各得10分。

佛光贏球，台體大則吞下4連敗、確定無緣4強，明天22日要跟台體交手的台師大，也篤定提前晉級、重返上季失去的4強，也是隊史第14次晉四。

(中時 )