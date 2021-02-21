近日有媒體報導，根據民進黨於今年1月底所做內部民調顯示，行政院長蘇貞昌的不滿意度高於滿意度約4％。但稍早綠營黨務高層人士提供民進黨近期內部民調指出，2月時蘇揆滿意度已高於不滿意度約5％。

根據媒體報導指出，蘇揆在1月份時的滿意度是43.5％，不滿意度是47.2％，不滿意度超過滿意度，可能是萊豬議題發酵所導致。而今日綠營黨務人士所提供之2月份民調顯示，蘇揆的滿意度是47.1％，不滿意度是42.3％，表示民調已有回升。

行政院長蘇貞昌 (吳家豪攝)

(中時 )