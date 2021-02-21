蘇貞昌遭爆民調死亡交叉 綠營人士：近期已回升 22:372021/02/21 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌(圖中)。（記者蔡雯如攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近日有媒體報導，根據民進黨於今年1月底所做內部民調顯示，行政院長蘇貞昌的不滿意度高於滿意度約4％。但稍早綠營黨務高層人士提供民進黨近期內部民調指出，2月時蘇揆滿意度已高於不滿意度約5％。 根據媒體報導指出，蘇揆在1月份時的滿意度是43.5％，不滿意度是47.2％，不滿意度超過滿意度，可能是萊豬議題發酵所導致。而今日綠營黨務人士所提供之2月份民調顯示，蘇揆的滿意度是47.1％，不滿意度是42.3％，表示民調已有回升。 行政院長蘇貞昌 (吳家豪攝) 桃醫群聚感染事件落幕 鄭文燦最新民調出乎意料 頭份市中央路啟用2周 市民反映熱烈 (中時 ) #不滿意度 #滿意度 #蘇揆 #民調 #媒體 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「薪情」差！91.6％上班族不滿薪水 創八年新高 13:052021/02/20 財經 2022桃園市長之戰最新民調曝光 藍綠他最強 21:492021/02/21 政治 邱太三接陸委會 蘇揆表肯定 12:292021/02/20 政治 崑濱伯辭世 陳菊不捨：爽朗笑聲、溫暖笑容成絕響 07:562021/02/21 政治 《天橋上的魔術師》再掀復古風潮 04:102021/02/21 時尚消費 萊豬3綠委跑票懲處卡關 黨內人士：他們吃定這一點 08:422021/02/21 政治 男一人分飾兩角 扮按摩館股東詐財女員工 遭判刑6月GG了 12:492021/02/21 社會 排隊提水吃罐頭 德州如第三世界 04:102021/02/20 國際大事 李鎮宇專欄－德州寒流捲起投資市場千層雪 04:102021/02/21 財經要聞 國安團隊人事異動 蘇揆避談內閣調整 12:132021/02/20 政治 不是陳時中 2022民進黨誰對戰蔣萬安 黃暐瀚：這人機率高 18:552021/02/20 政治 政治熱門新聞 桃醫群聚感染事件落幕 鄭文燦最新民調出乎意料 - 政治 2022桃園市長之戰最新民調曝光 藍綠他最強 - 政治 江啟臣要當「造王者」 王鴻薇曝他弦外之音 - 政治 為了意識形態陳時中買疫苗可能被加錢？ 藥師酸：老闆還不電爆你 - 政治 新冠特效藥救史瓦帝尼國王？宅神酸爆：臺灣可以統治世界了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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