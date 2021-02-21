「你當我爸爸好嗎」7歲童言曝5口家困境 查封官員也心軟（行政執行署新北分署提供）

新北市一名羅姓男子去年從緬甸回台時，攜帶加工醃製肉品，被以違反「非洲豬瘟」防疫規定裁罰20萬元逾期未繳。行政執行署新北分署登門要查封資產，卻赫然發現羅家為弱勢家庭，7歲幼子收到執行官致贈的紅包後，竟然脫口「你當我爸爸好嗎」惹人憐惜。

據了解，44歲羅姓男子為緬甸華僑，娶了同為華僑的妻子，定居新北市，育有3名子女。去年年初，羅男回緬甸探親，返台時當地親戚送了他一包梅乾菜，抵台時被查出含有「香腸碎料」，遭裁罰20萬元。

羅男為了生計，只好返回緬甸工作，但入不敷出，根本無力償還20萬罰鍰，因為逾期未繳被移送行政執行署新北分署執行。新北分署這個月初由主任行政執行官黃有文帶隊至羅家，原本打算查封資產，卻發現羅家經濟困頓，無資產可查封，而羅妻一個人照顧3名小孩，也無法工作。

行政執行官告知羅妻，20萬罰緩，最多可分72期繳納，每期約繳2777元，但羅妻表示在台灣全家4口皆靠丈夫每月匯回的2萬元維生，扣除房租剩9千元，能勉強過日子，繳不起罰款。之後，新北分署利用春節愛心關懷的機會再度到羅家拜訪，並致贈2千元紅包，羅男7歲的兒子收下後，竟向主任行政執行官黃有文說：「你當我爸爸好嗎？」羅妻急忙接話：「你不要亂說」，令現場人員憐惜動容。

新北分署表示，羅男已遭限制出境、出海，待羅男返國將請他前來說明，若他真的無力償還罰款，考量主要工作地點在緬甸，將協助羅男辦理解除限制出境，讓他到緬甸工作存錢，解決家中經濟問題，也好償還罰款。

(中時新聞網)