（中菁會21日舉行新舊任會長交接儀式，在台中市長盧秀燕(中)見證下，卸任會長-聖暉工程董事長梁進利(左1)，將中菁會的印信，交給新任會長-霹靂國際多媒體董事長黃文章（右1）。圖／劉朱松）

中菁會21日舉辦第26、27屆會長交接典禮，在台中市長盧秀燕見證下，新任會長由霹靂國際多媒體董事長黃文章，正式走馬上任。盧秀燕致詞時感謝中菁會，對台中經濟的貢獻，及各界對於台中投資環境的肯定與支持。盧秀燕透露，上任至今，投資台中總額已達7,513億元，共同合作拚經濟。

黃文章在致詞時，表達希望任內做好三件事，第一、是中菁會要有「會歌」；第二、要實施「全勤獎」；第三、中菁會從去年度的「樂活」型態，進階到「快活」，希望當個「快活人」。

盧秀燕表示，中部上市櫃公司菁英聯誼會是全台第一個以上市、櫃公司董事長、總經理組成的聯誼會，一直是大台中產業交流重要平台，受新冠肺炎疫情影響，去年充滿挑戰，卸任會長梁進利發揮企業家精神衝破難關，中菁會業務蒸蒸日上，今年相信在新任會長黃文章帶領下，定能持續發揚光大，促進業界交流合作，帶領台中經濟與產業成長。

盧秀燕指出，市府扮演堅強後盾全力支持，其中業界殷殷期盼的台中國際會展中心，已於2019年開工，投入約70億元，預計2023年完工啟用；此外，為落實「輕稅簡政」，台中市去年調降公告地價逾二成，降幅高居全國之冠，估有超過九成市民、近86萬戶受惠，減輕人民負擔。

盧秀燕也提到，根據經濟部投資台灣三大方案統計數據，台中市吸引172件投資，件數全國第一，投資金額高達2,115億元，創造1萬5,929個就業機會；而她上任至今，投資台中總額已達7,513億元，顯現各界對於台中深具信心，感謝多數企業肯定台中投資環境，願意持續擴大投資台中。

中菁會長交接，與會來賓包括前副總統吳敦義、國民黨主席江啟臣、台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、證交所總經理簡立忠、櫃買中心總經理李愛玲、財團法人商研院董事長許添財、磐石會長李義隆、台南市億載會長吳盈進、高雄港都會長盧鏡來、台灣上市櫃公司協會秘書長施明豪、薪傳會長許廉凱等人，親臨觀禮，不克前來的總統蔡英文，則贈送「名孚眾望」賀匾致意。

霹靂國際多媒體公司，由董事長黃文章、黃文擇兄弟攜手創立，為國內首家上櫃的文創業者代表。

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