演而優則唱的本土劇男星涂晨洋，首張專輯《我是周總》開出紅盤，該作品在唱片行與網路平台的華語暢銷榜皆獲得亞軍的佳績，而專輯中的歌曲更是獲選為電視台連續劇的片頭曲。

涂晨洋最近帶著新專輯到POP Radio接受李明依、蔣同慶的專訪，話說15年前，李明依在中廣主持節目，而當時負責控音的就是涂晨洋，涂晨洋在離開中廣後，便到其他電台主持節目，爾後又轉換跑道擔任購物台的主持人，之後參與了八點檔與偶像劇的演出，今年更是成為發片歌手，這一路的變化，被李明依形容為猶如比薩斜塔般的斜槓人生。

涂晨洋受邀參與沈嶸魔法學院尾牙演出。(水舞娛樂提供)

近期除了忙著宣傳新專輯，涂晨洋也接到幾場尾牙演出，精彩的表演更被業主形容為「行走的CD」。涂晨洋謙虛說，可能跟自己戒菸成功超過8年有關，另外，每天堅持到健身房運動3小時，對於唱跳時的表現也有很大的幫助。涂晨洋繼「乾一杯」之後的最新洗腦主打歌「傷腦筋」目前已於YouTube上架。

(中時新聞網)