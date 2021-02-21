網路上謠傳「男人一生的精子量是固定的，太早用完就沒了。」有男性泌尿博士對此解析，男性隨著年紀變大，精子量降低、品質變差，但絕對不會用完，不過要注意抽菸、喝酒等不良習慣，會害精子夭折、活動力變差。

有民眾提問，男人一輩子的精子號稱只有6瓶可樂的量，是否有可能提前將精子用光？男性泌尿博士許藍方對此在youtube頻道《頂尖事務所Dr.She》影片指出，男人一輩子的精子數量並非固定，「精子絕不會用盡，甚至畢卡索70歲都還能生小孩。」

許藍方表示，男性隨著年齡增長，精子的活動力和品質都會變差，平時遵循6大保養法則，才不會年老性生活不美滿，求子無望還影響健康。

飲食方面反而要均衡飲食補充「鋅」。（圖／翻攝自youtube／頂尖事務所）

第一，由於精液多是水份組成，所以平常一定要多喝水，增加精液量，還可以減少精液的異味。第二，少抽菸避免尼古丁造成血管收縮，造成勃起困難，等到40歲之後就會「抬不起頭」，甚至罹患心血管疾病機率大增。

第三，要睡飽才可以讓男性荷爾蒙正常代謝跟合成，睡眠的同時可以避免長期穿褲久坐，因為「穿褲子容易讓睪丸溫度過高，精子很怕熱，射出來的都是空包彈和死掉的蝌蚪。」第四，少喝酒避免酒精造成睡眠品質變差。

第五，飲食方面不要有「以形補形」的迷思，以為吃腦補腦、吃鞭補鞭，其實吃鞭補的只有蛋白質，反而要均衡飲食補充「鋅」，但切勿過量。最後，運動鍛鍊身體，維持肌肉量，男性賀爾蒙降低的速度較慢，也比較不會有男性更年期的困擾。

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(中時新聞網)