變性網紅「罔腰」自曝懷孕3個月，大秀孕肚及超音波照片，引發軒然大波。今有媒體抓包，她疑似冒用自稱「妹妹」的女生在2018年po出的產檢超音波照，兩張照片病歷號碼及超音波機器廠牌名稱都一模一樣，直指她大有可能造假。

根據東森新聞報導指出，有醫界知情人士爆料，罔腰po 的超音波照片並非她本人。知情人士直言，這部份在醫界確實耳聞到應該是她妹妹自己的照片，不是她本人的。

媒體發現罔腰臉書有一張2018年5月，妹妹懷孕準備生產她跟妹妹加油的po文，結果在這名妹妹的臉書發現一張超音波照片，上頭的病歷號碼和機器廠牌名稱，竟然都跟罔腰日前所po的超音波照一模一樣。

兩張照片對比發現，妹妹版日期是2018年、罔腰版日期是在2021年，但超音波照片左上方有兩個數字分別代表超音波機器及病歷號碼，前者為「WS80A」而後者則為「140366-1」，正巧兩者數字一模一樣，因此醫生認為兩張超音波照片，應該來自同一人，或是不排除妹妹又有喜，懷疑移花接木可能性較高。

不孕症名醫林克臻分析，罔腰的超音波照，胎兒是著床在「有子宮」環境，與在媒體上所知，罔腰本人並沒有子宮的情況，並不吻合，因此該張照片，是不是屬於屬於該網紅的超音波照片，仍有待商榷。

究竟罔腰懷孕事實真相為何？高市衛生局22日將發函通知「罔腰」到案，要求1周內必須親自到衛生局說明，或是以書面陳述意見，衛生局將展開調查是否違反醫療法、人體實驗管理辦法，一旦查證屬實就開罰。

(中時 )