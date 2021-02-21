睽違12年，HBL高中籃球全明星賽將再度和台灣籃球迷見面，原訂今年3月13日進行，因故改為3月14日，今天男、女子組人氣王、人

氣后出爐，紅、白兩隊12人名單也一併揭曉，能仁家商當家中鋒史魯齊加權統計後，得票數「超車」光復高中旅美小將陳將双，當選男子組「人氣王」，永仁高中楊芷昀榮膺「人氣后」。

全明星賽投票球迷票佔50%、教練票佔30%、媒體票佔20%做最後加權統計，得票最高與次高的兩位球員，擔任紅隊及白隊隊長一職，球迷票達1萬8千票的史魯齊於教練、媒體票中衝上第一位，超越球迷票2萬票的陳將双當選人氣王。

本屆明星賽球員分隊效法NBA模式，由紅、白隊隊長進行隊友選秀，直播現場「笑」果不斷，紅隊由史魯齊領軍，先發五人為史魯齊、宋昕澔、陳力生、劉丞勳、喬納森，史魯齊對於明星賽感到既新鮮又期待，「選隊友靠緣份，我的球隊是快樂球風，開心打球。」

白隊由陳將双領銜，先發五人陳將双、莊朝勝、蔡宸綱、王鈞聖、黃偉程。球迷票最高票的陳將双感謝家人和球迷支持，他對白隊隊友信心滿滿，「我們隊能秀則秀，基本動作好的很多，不用嗆聲、各憑本事。」

女子組人氣后由楊芷昀獲選，她笑說心情複雜，期待與不同組合擦出火花。紅隊先發五人為楊芷昀、郭虹廷、連文鈴、游沁樺、侯苡忻；北一女中宋瑞蓁在加權後票數竄升至第二名，榮膺白隊隊長，先發五人為宋瑞蓁、王禹雯、呂佳諺、蔡佑蓮、張聿嵐。宋瑞蓁直呼可惜，無緣跟楊芷昀當隊友。倒是兩人不用等明星賽，總決賽就要提前對決，宋瑞蓁說：「今年應該不會像去年那麼緊張了，希望能有滿場的球迷，打起來更有u。」

原定今年3月13日舉行的HBL全明星賽，由於與多校之大專院校重點項目績優學生獨招考試重疊，且明星賽參與者半數為高三生，為保障明星賽選手的升學權益，明星賽日期將更改為3月14日，地點不變於台大綜合體育館盛大登場；本屆HBL全明星賽除了明星紅白對抗，藝人明星籃球隊將攜手HBL球星一同上場為公益而戰，還有讓各校教練一展身手的混合投籃賽，以及令人血脈賁張的灌籃大賽和三分球大賽比拼神射技巧，為球迷獻上多元競賽項目，期盼再掀HBL ALL STAR GAME狂潮。

HBL紅白明星賽完整名單如下：

男子組

紅隊先發：史魯齊、宋昕澔、陳力生、劉丞勳、喬納森

替補名單：廖慈恩、魏芃禾、彭冠綸、甘賀升、張傑程、王達倫、傅發翔

白隊先發：陳將双、莊朝勝、蔡宸綱、王鈞聖、黃偉程

替補名單：邱翊安、張東庭、羅羽翔、林子桓、余祥平、曾信武、吳志鎧

女子隊

紅隊先發：楊芷昀、郭虹廷、連文鈴、游沁樺、侯苡忻

替補名單：江子柔、陳芊宇、蕭宇芹、王詩涵、彭詩婷、潘琦、艾郁婕

白隊先發：宋瑞蓁、王禹雯、呂佳諺、蔡佑蓮、張聿嵐

替補名單：李思嬡、鄧詠心、邱昱珺、江函峮、邱群琋、湯書淳、温雅云

HBL明星賽男生組白隊名單。（高中體總提供）

HBL明星賽女生組紅隊球員名單。（高中體總提供）

HBL明星賽女生組白隊球員名單。（高中體總提供）

(中時 )