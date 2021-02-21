美國人說，運油20要定型批產了

被稱為中共空軍「力量倍增器」的運-20空中加油機，最近被衛星拍攝到在陝西閻良一座機場中出現了4架。美媒分析稱，這意味著該型加油機已開始投入量產。但由於目前大陸自製WS-20發動機還未能量產，運-20生產仍受限於俄製D –30KP2發動機數量，量產規模有限。

陸媒《觀察者網》引述美國《防務新聞》報導說，加油型運-20投入量產，將解決中共空軍的空中加油能力不足問題。加油型運-20將成為中國空軍的「力量倍增器」，讓共軍戰機擁有更長的滯空和戰鬥時間，能擴大在大陸周邊空域的影響力。

中共現有空中加油機數量不足，運-20加油機將用來解決戰鬥機在第一島鏈作戰中的航程不足問題。（圖／微博）

外媒指出，這張由行星實驗室拍攝的衛星照片攝於2020年12月30日，拍攝地點在陝西閻良軍用機場，當地是西安飛機公司的生產和測試基地所在。機場上除了停放4架加裝翼下加油裝置的加油型運-20以外，還有16架基本型號的運-20運輸機。

報導說，運-20空中加油機可能擁有3個加油裝置，翼下加油裝置可能是共軍較為熟悉的軟管加油，與伊爾-78和轟油-6的加油設備類似。《防務新聞》說，目前的運-20還在使用俄製D-30KP2發動機，為運-20系列開發的WS-20發動機仍未能量產，大約要到2024年以後才能實現批量生產。

報導指出，首架加油型運-20原型機在2018年完成首飛，照片內4架同時出現，表明該型飛機的飛行測試計畫已完成，並進批量生產階段。

相對於大陸龐大的戰鬥機隊，加油機隊規模相對較小，轟油-6在役數量為21架，此外還有3架俄制伊爾-78加油機。現有加油機大都集中在中部戰區航空兵師某團，戰時再集中配屬到作戰方向。而美軍的加油機數量為472架，其中大型加油機439架，配置則下放到各個聯隊，戰時配屬到戰區。

分析稱，中共空軍機隊以俄製側衛系列戰機為主，其內置油箱可滿足防衛需求，但在第一島鏈內外作戰需求提升之下，未來仍有賴大量的空中加油機才能滿足作戰需要。

(中時新聞網)