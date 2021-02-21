總統蔡英文國安新布局，引起許多討論。尤其邱太三曾捲入關說案，這次竟接掌陸委會，被國民黨抨擊。中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛表示，邱太三之所以去接掌陸委會，是因為身段柔軟，還有溝通、折衝能力強。

王智盛在政論節目《鄭知道了》中表示，由邱太三接陸委會，邱太三在民進黨黨內也算是長期熟悉大陸議題的人。他曾經在陳水扁時期，當過陸委會的副主委，基本上他對兩岸的議題，是有他的熟悉度。蔡英文對邱太三處理兩岸事務的能力，還有信任，這個大概是無庸置疑的。

王智盛指出，邱太三曾擔任過高雄市副市長、桃園市副市長，所以對內來講，這種選舉民代出身的身段柔軟，溝通能力更強，政策論述的能力上，可能能跟黨內取得更多的溝通。邱太三以這種過去折衝的這種風格，剛好也當過民進黨副秘書長，由他來面對內外有關兩岸論述的一個溝通，他覺得是有幫助的。

王智盛接著表示，此次人事異動，並不是說陳明通在兩岸做得不好，而是他換到國安局長這個位置，很多人的解讀不一樣，這是對他過去3、4年以來，在國安五法反滲透法，對大陸銳實力的鯨吞蠶食，他守住我們民主價值那一條防線，是政治上的肯定。

王智盛認為，以陳明通過去在陸委會過去累積的的經驗跟能量，轉換到國安局，看來可以把國安局帶到另外一個面對現在新的大陸不同的挑戰跟壓力，他可以把經驗帶過去。這一塊的人事異動，非常平衡，一方面也符合蔡總統希望，可跟兩岸之間進行一個有意義的對話。

(中時新聞網)