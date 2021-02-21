（九族文化村的「九族櫻花祭」，不僅可沿路駐足賞櫻，也可坐纜車，從高空俯瞰花海之美。圖／劉朱松）

繼南投信義風櫃斗梅花季之後，包括台灣歷史最久、規模最大賞櫻盛會－九族文化村「九族櫻花祭」、日月潭涵碧樓、南投信義草坪頭、台中和平的武陵農場，及福壽山農場等地的櫻花季，接續登場，花期至3月上旬，將帶動中部食衣住行育樂商機。

九族文化村今年「櫻花祭」，正式邁入第21年，不僅是台灣最早推動賞櫻風氣，及帶動台灣賞櫻風潮的園區，同時也是國內唯一獲得日本賞櫻協會認證的日本海外賞櫻名所；而九族文化村共有五千棵的櫻花樹，讓遊客有種「賞櫻不用到日本」的幸福感。

九族文化村企劃部經理黃瑞奇表示，九族除為數眾多的桃紅色八重櫻外，還包括粉白色的吉野櫻，及粉紅色的富士櫻，估計櫻花花期可延續到3月上旬。

今年「九族櫻花祭」檔期至3月7日止，第二波門票優惠，3月開跑，每人特價680元（含纜車費用），且一票玩到底，即日起至3月7日，園區還會特別延長開放時間到晚上，讓遊客可欣賞令人驚豔的台灣第一「夜櫻」的盛況。

「九族櫻花祭」推出一系列的限定活動，包括櫻花市集、櫻花茶會、詩人朗詩會、Yosakoi舞蹈快閃、太鼓表演活動，及最具特色的夜櫻、夜舞祭。九族與魚池鄉公所合作的櫻花茶會、小農市集、詩人與咖啡的對話等活動，已成為九族櫻花祭的招牌特色活動。

櫻花爛漫飛舞的櫻花茶會，21日在九族文化村的櫻花林下，盛大舉行，由來自鹿谷、仁愛、台中、員林、高雄、斗六各地的茶藝師，齊聚一堂，擺下40席的茶席，在古箏音樂的伴奏下，泡出由魚池鄉公所提供的在地台茶18號（紅玉）、21號（紅韻）紅茶，分享給來賞櫻的遊客。

九族文化村指出，27日還會有一場櫻花茶會，28日有一場詩人與咖啡的對話，而228三天連假，則有魚池鄉小農市集的系列活動，要賞櫻花和品茶的遊客，要把握最後的最佳時機。

無獨有偶，台中和平武陵農場、福壽山農場、新社及后里等地的賞櫻處所，也是賞櫻熱門景點。台中市觀旅局長林筱淇指出，武陵農場櫻花季，將持續至3月1日，武陵農場擁有約2萬多株櫻花，由入口花園開始，沿著武陵路一直到武陵山莊，處處可見，櫻花種類有近十種之多，尤以新品種「粉紅佳人」，最為迷人。

此外，號稱全台最高的櫻花園－福壽山千櫻園，多品種櫻花接力登場，讓櫻花季成為2、3月賞花盛事。

櫻花季期間，武陵農場每日實施車輛總量管制，一般車輛要有預約住宿，才能進入；若來不及訂房的民眾，可搭乘大眾運輸或參加武陵農場一日遊賞櫻行程。

台中市交通局長葉昭甫透露，武陵櫻花季尾聲，適逢228連假，周邊交通將進行車輛管制，民眾可在豐原或谷關等地，預約搭乘865路公車前往梨山，再轉乘866路公車、1751、1764路公路客運，或預約「梨山－武陵農場」賞櫻專車，前往賞花，既方便又省事。

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