BBC獨家披露，在越南舉行的美朝談判破局後，美國前總統川普曾經邀請北韓領袖金正恩乘坐「空軍一號」回平壤，但遭到金正恩拒絕。

BBC將發表的3集紀錄片：川普的世界舞台（Trump Takes on the World）的最後一集中披露，在2019年2月舉行的河內「川金會」沒能按計劃進行，雙方不歡而散。

不過，川普的一項大膽提議讓隨行的最資深的美國外交官也驚呆了，尤其是當川普提出請金正恩搭便車，用「空軍一號」專機載他回家的時候。

川普在越南河內與金正恩舉行的第二次首腦會議沒有按計劃進行。 當有關朝鮮核計劃的談判破裂時，川普突然離開，對新聞媒體說：「有時候你需要離開。」

但是在他離開之前，川普向金正恩提出了一個驚人提議。

當時擔任美國國家安全委員會亞洲專家博明告訴BBC：「川普總統邀請金正恩乘坐『空軍一號』回家。總統知道金正恩是坐了幾天的火車經過中國到達河內的，總統說：『如果你願意，我可以在兩小時內送你回家。』金正恩拒絶了。」

川普邀請金正恩「搭便機」回家，是兩人之間看似不太可能的兄弟情中許多意想不到的事情之一。兩人的兄弟情始於新加坡，正如前國家安全顧問波頓（John Bolton）告訴我們的那樣：「川普以為他有了一個新好友。」

報導還披露，在河內，川普做出了另一個令他的團隊震驚的舉動，他同意了金正恩取消美韓聯合軍演的要求。

波頓認為取消美韓軍演是一個讓步，而且沒讓美國得到任何回報。

波頓告訴BBC：「就像他過去多次抱怨的那樣，金正恩抱怨韓國和美國軍隊在朝鮮半島進行大型聯合演習，演習已經持續了60多年。」

「川普突然說，『我要取消（他所說的）軍事演習。沒必要，它們很費錢，而且會讓你開心』。我簡直不敢相信。」

波頓表示，「（國務卿）蓬佩奧、（白宮幕僚長）凱利、我與川普坐在一個房間裏，他沒有諮詢我們。這完全是特朗普自己的想法。這是一個自己造成的錯誤，這是一個讓步，而我們沒有得到任何回報。」

報導同時指出，聯合國高級官員傑夫•費爾特曼（Jeff Feltman）描述了在危機最嚴重的時候，他如何向金正恩傳達了川普願意會面的密信。

這位主管政治事務的聯合國副秘書長費爾特曼受到朝鮮方面的邀請，但美國國務院告訴他，他們認為他去平壤不是個好主意。然而，幾周後，聯合國秘書長安東尼奧•古特雷斯（Antonio Guterres）訪問了白宮。

費爾特曼告訴我們：「他們就正在發生的事情交換意見——可能發生的情況，有多危險，軍事反應的可能性有多大，諸如此類。古特雷斯對川普總統說：『傑夫•費爾特曼收到了去平壤與朝鮮進行政策對話的奇怪邀請。』」

「川普靠向他說：『費爾特曼應該去平壤，費爾特曼應該告訴朝鮮人，我願意和金正恩坐下談。』」

費爾特曼前往平壤時，對朝鮮人強調了局勢的嚴重性。他告訴我們：「我試圖傳達的主要信息是，他們所認為的威懾可能會挑起他們認為自己正在阻止的戰爭。對於他們是否需要震懾的爭論，這是回應。」

費爾特曼要求與朝鮮外務相（李勇浩）私下會面，轉達川普的秘密信息。

他回憶：「外相沉默了一會兒才說：『我不相信你，我為什麼要相信你？』我說：『瞧，我不是要你相信我。我想告訴你的是，川普總統給聯合國傳遞了一條信息，我就是這個信息的傳遞者。』」

他告訴我們：「因為感覺戰爭即將來臨，我去平壤時深感憂慮。離開平壤時我很害怕，擔心我們真正的風險是一場意外的戰爭。」

川普與金正恩後來在板門店非軍事區第三度會面。

(中時 )